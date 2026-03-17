В Петербурге тетя, истязавшая 6-летнего племянника, получила 5 лет колонии

В Санкт-Петербурге суд приговорил женщину к пяти годам колонии общего режима за систематические истязания шестилетнего племянника.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Санкт-Петербурге приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за жестокое обращение с шестилетним мальчиком, находившимся у неё под опекой. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

По данным следствия и судебного разбирательства, с апреля по июнь 2025 года обвиняемая, являющаяся тётей ребёнка, систематически истязала его. Она била мальчика ремнём, морила голодом и в один из дней в приступе гнева она пять минут обливала его кипятком, что привело к ожогам первой и второй степени. У пострадавшего также были диагностированы ушиб лёгкого и головного мозга, а также разрыв селезёнки.

В суде женщина признала вину и выразила раскаяние, однако заявила, что ребёнок «вел себя неадекватно».

Наказание отсрочено до достижения её собственного ребёнка возраста 14 лет. Кроме того, осужденная обязана выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему.

Ранее в Подмосковье была задержана организатор реабилитационного центра для подростков. Детей избивали и унижали в учреждении.

