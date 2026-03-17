Волгоградцев предупредили о новых штрафах с 19 марта

Федеральным законом, принятым в начале марта 2026 года, увеличены размеры административных штрафов за ряд правонарушений в области защиты Государственной границы РФ. Новые штрафы начнут действовать с 19 марта 2026 года. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и затрагивает статьи, связанные с охраной границы, пограничным режимом и правилами на воде. Размер административных штрафов увеличен более чем в 2,5 раза для всех нарушителей.