Борьба с паводком в Башкирии уже началась: на одной реке уже взорвали лед

В Башкирии взрывчаткой ослабили лед на реке Инзер.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал о начале превентивных работ по ослаблению льда на реках республики. Спасатели совместно с военными взрывниками приступили к подрыву ледового покрова на реке Инзер в Архангельском районе — вблизи сел Тавакачево и Узунларово.

Как пояснил Первов, весной реки просыпаются, лед трескается, и чтобы избежать резкого подъема воды из-за заторов, специалисты действуют на опережение. Именно ледовые пробки чаще всего приводят к подтоплениям.

Перед взрывами спасатели бурят лунки, готовят места для закладки зарядов и обеспечивают полную безопасность работ. Такие профилактические мероприятия ежегодно проводят на самых сложных участках рек. Их цель — чтобы паводок прошел спокойно, а жители населенных пунктов у воды чувствовали себя в безопасности.

