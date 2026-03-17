Борьба с паводком в Башкирии уже началась: на одной реке уже взорвали лед

Председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал о начале превентивных работ по ослаблению льда на реках республики. Спасатели совместно с военными взрывниками приступили к подрыву ледового покрова на реке Инзер в Архангельском районе — вблизи сел Тавакачево и Узунларово.
Как пояснил Первов, весной реки просыпаются, лед трескается, и чтобы избежать резкого подъема воды из-за заторов, специалисты действуют на опережение. Именно ледовые пробки чаще всего приводят к подтоплениям.
Перед взрывами спасатели бурят лунки, готовят места для закладки зарядов и обеспечивают полную безопасность работ. Такие профилактические мероприятия ежегодно проводят на самых сложных участках рек. Их цель — чтобы паводок прошел спокойно, а жители населенных пунктов у воды чувствовали себя в безопасности.
