Трамп призвал расследовать расходование направленных Киеву средств

Трамп заявил, что США перестали тратить денежные средства на поддержку Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп призвал провести расследование о расходовании американских денежных средств, направленных Украине. Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами перед встречей с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

«Байден передал им 350−400 млрд долларов наличными на оружие. И с этими наличными нам следует разобраться», — заявил Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что сейчас американская администрация уже не тратит деньги на Украину, а Киев приобретает оружие у Вашингтона по полной стоимости. Однако предыдущие власти США выделили для украинцев большую сумму, с расходованием которой необходимо разобраться.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп поставил крест на Украине. В беседе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт развивается в пользу России, в то время как украинская сторона ослабевает.

