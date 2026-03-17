Врач Гулакова объяснила, как не приобрести зависимость от назальных спреев

Назальные спреи и капли не следует использовать более трех раз в сутки, так как это может привести к привыканию. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила отоларинголог Анна Гулакова.
По словам врача, регулярное применение сосудосуживающих препаратов чревато серьезными последствиями и развитием зависимости двух типов. Первый — психологический, когда пациент не может отказаться от использования средства. Чтобы этого избежать, Гулакова рекомендует применять такие препараты не дольше пяти дней, строго соблюдая дозировку по возрасту. Она советует отдавать предпочтение спреям, а не каплям, поскольку их сложнее передозировать.
Второй тип зависимости, как пояснила специалист, связан с анатомическими особенностями, например искривлением носовой перегородки. В таких случаях организму физически не хватает места для дыхания, а капли лишь временно решают проблему, освобождая пространство, но не устраняя причину.
