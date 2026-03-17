Врач Гулакова объяснила, как не приобрести зависимость от назальных спреев

По словам врача, регулярное применение сосудосуживающих препаратов чревато серьезными последствиями и развитием зависимости двух типов. Первый — психологический, когда пациент не может отказаться от использования средства. Чтобы этого избежать, Гулакова рекомендует применять такие препараты не дольше пяти дней, строго соблюдая дозировку по возрасту. Она советует отдавать предпочтение спреям, а не каплям, поскольку их сложнее передозировать.