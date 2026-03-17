Гострудинспекция расследует ДТП с четырьмя пострадавшими на трассе под Арзамасом

Гострудинспекция по Нижегородской области начала расследование группового несчастного случая после ДТП под Арзамасом. В аварии пострадали четверо работников муниципальных учреждений Первомайска. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Как выяснилось, 17 марта около полудня социальный педагог и водитель автомобиля МКУ «Центр по обслуживанию МОУ» выехали из Первомайска и направились на совещание в Нижний Новгород. На южной объездной дороге Арзамаса их машина попала в ДТП.
В результате аварии пострадали еще двое сотрудников муниципальных структур, которые находились в другой служебной машине того же учреждения. Как уточнили в Гострудинспекции, среди пострадавших — работник Финансового управления и начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания администрации Первомайска. При этом один из пострадавших находился в административном отпуске и ехал в Арзамас по личным делам.
— Будем выяснять подробности несчастного случая и устанавливать всех работодателей, а также связь с производством, — прокомментировал главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло на автодороге Нижний Новгород — Саратов. 61-летний водитель «Опеля», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «Шкода», который двигался по главной. Всех пострадавших доставили в больницу Арзамаса.
Напомним, 20 января в Арзамасском районе столкнулись два легковых автомобиля — «Шкода» и «Шевроле». Удар оказался настолько сильным, что два работника АНО «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области» погибли на месте.