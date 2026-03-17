Гончаренко назвал состав сборной Беларуси, с которой проведет свои первые матчи

Напомним, что 48-летний Виктор Гончаренко, известный по работе с БАТЭ и российскими клубами, был назначен главным тренером 6 января 2026 года, заключив контракт на четыре года. Во главе с Гончаренко сборная поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы-2028. А предыдущий тренером белорусской сборной испанец Карлос Алос был отправлен в отставку после неудачного отборочного цикла к чемпионату мира-2026.