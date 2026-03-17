Гончаренко назвал состав сборной Беларуси, с которой проведет свои первые матчи

Виктор Гончаренко начнет свою тренерскую работу с национальной сборной Беларуси по футболу с товарищеских игр против Кипра и Армении, на которые уже сформировал состав, сообщили в Ассоциация «Белорусская федерация футбола».
Белорусы сыграют против Кипра 25 марта, а через четыре дня — 29 марта — померятся силами с командой Армении.
«Это будет горячо, и вы просто обязаны наблюдать за новой главой в истории “белокрылых”, — призывают в АБФФ. Это будет первый тренировочный сбор под руководством нового главного тренера белорусской сборной Виктора Гончаренко.
Из новичков в команде вратарь минского «Динамо» Михаил Козакевич, защитник «Ислочи» Иван Тихомиров и полузащитник «МЛ Витебск» Даниил Галята.
Всего вызвано 24 футболиста. Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, София), Михаил Козакевич («Динамо-Минск»). Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Павел Забелин («Акритас Хлоракас»), Егор Пархоменко (ЦСКА 1948), Владислав Калинин, Роман Бегунов (оба — «Динамо-Минск»), Захар Волков («МЛ Витебск»), Глеб Шевченко («Торпедо», Москва), Иван Тихомиров («Ислочь»). Полузащитники: Макс Эбонг (ЦСКА, София), Евгений Яблонский («Астерас»), Руслан Лисакович, Валерий Громыко, Артем Концевой, Даниил Галята (все — «МЛ Витебск»), Максим Киреев («Мехелен»), Юрий Ковалев («Балтика»), Александр Селява («Динамо-Минск»). Нападающие: Карэн Варданян («Динамо-Минск»), Герман Барковский («Пяст Гливице»), Владислав Морозов («Колдинг»), Артем Шуманский («Крылья Советов»).
Напомним, что 48-летний Виктор Гончаренко, известный по работе с БАТЭ и российскими клубами, был назначен главным тренером 6 января 2026 года, заключив контракт на четыре года. Во главе с Гончаренко сборная поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы-2028. А предыдущий тренером белорусской сборной испанец Карлос Алос был отправлен в отставку после неудачного отборочного цикла к чемпионату мира-2026.
