Трамп серьезно обиделся на Париж из-за отказа в помощи США: «Макрон может скоро лишиться должности»

Трамп допустил, что Макрон может лишиться поста на фоне отказа в помощи США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон может совсем скоро потерять свой пост. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на просьбу журналистов прокомментировать отказ Парижа от поддержки возможных военных действий Вашингтона против Ирана в Ормузском проливе.

Ранее американский президент призвал ряд стран направить военные корабли в Ормузский пролив. Республиканец тогда выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие, затронутые этим искусственным ограничением, отправят корабли в регион, чтобы Ормузский пролив больше не был угрозой. Однако партнеры США не поддержали Вашингтон, Макрон — в том числе.

«Ну, он может очень скоро лишиться должности», — сказал хозяин Овального кабинета на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Как писал сайт KP.RU, 17 марта Макрон сообщил, что Франция не станет принимать участие в операции по разблокировке Ормузского пролива ни при каких обстоятельствах.

В этой связи стоит отметить, что Трамп ранее умудрился после совместного нападения с Израилем обидеться на Иран за то, что Тегеран несправедливо, по его мнению, перекрыл Ормузский пролив.

А до этого американский лидер посетовал после окончания Парада в Китае, что не удовлетворен оценкой роли Америки в борьбе с фашизмом.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше