Воронежский «Факел» стал лучшим в 24-м туре первой лиги по удачным единоборствам

Воронежский «Факел» стал лучшим в 24-м туре первой лиги по футболу по числу удачных единоборств — 115. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.
Напомним, что в минувшую субботу подопечные Олега Василенко поделили очки в домашнем матче с новороссийским «Черноморцем» (0:0).
По другим показателям лучшими в туре стали:
«Торпедо» Москва: по скорости точных передач (16,3 километра в час).
«Спартак» Кострома: по удачным касаниям мяча в чужой штрафной (37) и отборам мяча (29);
«Уфа»: по ожидаемым голам (3,31);
«Волга» Ульяновск: по удачным обводкам (22);
«Родина» Москва: по ударам в створ (8);
«Шинник» Ярославль: по перехватам мяча (99).
Теперь 20 марта в 25-м туре «Факел» сыграет в Волгограде с «Ротором». Начало матча в 19:30.