Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агроном дал советы, как вырастить крепкую рассаду

Агроном Терентьев: ранний посев томатов может привести к слабой рассаде.

Источник: Комсомольская правда

Весной многие дачники спешат посеять томаты на рассаду, считая, что чем раньше они это сделают, тем больше и быстрее будет урожай. Однако агроном Денис Терентьев объяснил, что поспешный посев может привести к плохим результатам, особенно если растет рассада в условиях, далеких от оптимальных. Об этом пишет aif.ru.

«Основную массу рассады разных сортов томатов для поддержания коллекционного фонда семян (как ранних низкорослых, так и позднеспелых высокорослых сортов) выращиваю начиная с апреля», — пояснил эксперт.

Если сеять рассаду слишком рано, то растения могут вырасти вытянутыми и слабыми. Это не только замедляет их развитие, но и может привести к солнечным ожогам после высадки.

По словам агронома, существуют исключения для раннего посева, например, штамбовые сорта, устойчивые к низкому освещению. Однако для большинства сортов томатов важен яркий солнечный свет или качественное искусственное освещение. Раннее высаживание низкорослых сортов для открытого грунта может привести к осыпанию цветов и потере урожая.

Ранее KP.RU писал, что делать, если всходы появляются неравномерно. Некоторые семена прорастают через 3−4 дня, другие — через неделю, часть всходит только спустя полмесяца.