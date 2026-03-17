Агроном дал советы, как вырастить крепкую рассаду

Весной многие дачники спешат посеять томаты на рассаду, считая, что чем раньше они это сделают, тем больше и быстрее будет урожай. Однако агроном Денис Терентьев объяснил, что поспешный посев может привести к плохим результатам, особенно если растет рассада в условиях, далеких от оптимальных. Об этом пишет aif.ru.
«Основную массу рассады разных сортов томатов для поддержания коллекционного фонда семян (как ранних низкорослых, так и позднеспелых высокорослых сортов) выращиваю начиная с апреля», — пояснил эксперт.
Если сеять рассаду слишком рано, то растения могут вырасти вытянутыми и слабыми. Это не только замедляет их развитие, но и может привести к солнечным ожогам после высадки.
По словам агронома, существуют исключения для раннего посева, например, штамбовые сорта, устойчивые к низкому освещению. Однако для большинства сортов томатов важен яркий солнечный свет или качественное искусственное освещение. Раннее высаживание низкорослых сортов для открытого грунта может привести к осыпанию цветов и потере урожая.
