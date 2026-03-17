«Дрон пролетел, раненого не увидел»: нижегородки придумали надёжную маскировку для бойцов

Среди гуманитарных грузов, которые доставляют нашим защитникам на СВО, есть то, что они ждут особенно и разбирают сразу, буквально с колёс. Это противотепловизионные одеяла. Они жизненно необходимы нашим бойцам. Нижегородские мастерицы придумали, как сделать эти средства маскировки максимально надёжными.
Чтобы скрыть человека, обычной визуальной маскировки недостаточно. Нужны материалы с ИК-ремиссией.
«Материалы, не обладающие таким свойством, в приборах ночного видения светятся, как новогодняя ёлка», — рассказала нам один из основателей объединения волонтёров «Цех 52», руководитель швейного направления Екатерина Пушкарёва.
К слову, Екатерина помогает нашим бойцам с самого начала спецоперации. Она дочь офицера в отставке, сама 10 лет носила погоны, поэтому для неё даже вопрос не стоял — помогать или нет…
Второй момент — дроны с тепловизором. Он считывает тепло, которое выделяет тело. Через тепловизор виден силуэт человека. Но в «Цехе 52» придумали, как это обойти.
«Стандартное одеяло спрячет человека на две-три минуты, поэтому мы пошли по пути усложнения, — продолжает Екатерина. — Нашиваем на поверхность “кустики”. Ткань нарезается вручную, затем вручную же пришиваются эти “кустики” из расчёта около 110 штук на квадратный метр. Они создают рельеф, обеспечивают разную температуру и скорость нагревания участков, и силуэт человека тепловизор уже не видит».
Каждое одеяло размером два с половиной метра на полтора, и чтобы пришить все «кустики», требуется минимум три часа. Но это, по словам Екатерины, у швей-рекордсменок. Обычно же только на эту операцию уходит 6−7 часов. А сколько ещё времени нужно, чтобы материалы раскроить, собрать одеяло. На одно изделие могут уйти сутки!
«Но мы готовы на всё, чтобы надёжно защитить наших ребят», — говорит Екатерина.
Кроме того, мастерицы «Цеха 52» придумали пришивать с обратной стороны стропы, чтобы использовать одеяла как носилки.
«Недавно ребята рассказывали, как переносили раненого бойца, и полетел дрон, — продолжает наша собеседница. — Они накрыли бойца одеялом. Сами укрылись в кустах. Дрон пролетел, раненого не увидел. Его благополучно эвакуировали».
Также к одеялу пришивают ремень, чтобы удобно было переносить его в свёрнутом виде вручную или цеплять к рюкзаку.
В «Цехе 52» сшили уже более 300 таких одеял. Сейчас закрывают заявку от одного их подразделений на 100 штук. При этом над пошивом одеял работают всего лишь около десятка мастериц. Но они готовы трудиться хоть сутками, только чтобы помочь нашим защитникам.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородки рассказали, как помощь фронту изменила их жизнь.