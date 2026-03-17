1 млрд рублей перевели мошенникам жители Арзамаса в 2025 году

Жители Арзамаса перевели мошенникам 1 млрд рублей в 2025 году. Об этом сообщил мэр Александр Щелоков.
Данные стали известны во время заседания комиссии профилактике правонарушений в ОМВД «Арзамасский». Вернуть удалось всего 1 млн рублей — 0,1% от ущерба. При этом отмечается, что число актов интернет-мошенничества упало на 46% к 2024 году.
Мошенники пользуются распространенной схемой. Звонят от имени сотрудников банков и связи, обещают быструю прибыль или инвестиции. Автомошенники требуют предоплату за авто, а после получения денег исчезают.
Бывают случаи с «транзитными жертвами». Жители соседних городов приезжают в Арзамас и под давлением злоумышленников передают деньги курьерам. Часто такие люди не могут вспомнить, где передали средства, из-за незнания города.
Александр Щелоков рекомендует сохранять бдительность и проверять информацию о сайтах, выгодных инвестициях. Он также предупреждает, что ни в коем случае нельзя переводить деньги по звонку.