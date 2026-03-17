Выявлен ранее неизвестный механизм подавления работы генов

Оказалось, что «молчащие» метки могут распространяться на расстояние до 4 тыс. «букв» ДНК — единиц генетического кода. В результате может подавляться работа до 35% генов, расположенных рядом. При этом в некоторых случаях вставка мобильного элемента не влияет на активность соседней ДНК, что, по словам авторов, указывает на сложную систему регуляции генов в процессе эволюции. Мобильные элементы присутствуют в геномах практически всех живых организмов, включая человека. Поэтому понимание механизмов их влияния на работу генов поможет ученым лучше разобраться в том, как геномы меняются в ходе эволюции и как поддерживается генетическое разнообразие видов.