Трамп перенес встречу с Си Цзиньпином в Китае

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о переносе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна была состоятся во время визита американского лидера в Китай.
«Мы переносим встречу. Складывается впечатление, что она состоится примерно через пять недель», — заявил Трамп во время беседы с журналистами во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Говоря о своих планах по визиту в Китай, глава США отметил, что поездка будет перенесена приблизительно на месяц. Предполагалось, что Трамп ориентировочно должен был посетить Китай 31 марта — 2 апреля.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп на переговорах в Пекине намеревался стабилизировать отношения с КНР после «войны пошлин». Позднее президент США заявил, что может отменить визит, если Китай откажется помочь разблокировать Ормузский пролив.