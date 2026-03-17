Трамп перенес встречу с Си Цзиньпином в Китае

Визит Трампа в Китай для встречи Си Цзиньпином может состоятся через месяц.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о переносе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна была состоятся во время визита американского лидера в Китай.

«Мы переносим встречу. Складывается впечатление, что она состоится примерно через пять недель», — заявил Трамп во время беседы с журналистами во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Говоря о своих планах по визиту в Китай, глава США отметил, что поездка будет перенесена приблизительно на месяц. Предполагалось, что Трамп ориентировочно должен был посетить Китай 31 марта — 2 апреля.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп на переговорах в Пекине намеревался стабилизировать отношения с КНР после «войны пошлин». Позднее президент США заявил, что может отменить визит, если Китай откажется помочь разблокировать Ормузский пролив.

