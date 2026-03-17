Трамп «махнул рукой» в сторону главы контртеррористического центра: «Мы не хотим видеть таких людей»

Кент заявил, что американское руководство стало жертвой дезинформации, которая должна была спровоцировать конфликт с Ираном. По мнению бывшего главы центра, Тегеран не представлял угрозы для США.
Трамп, комментируя ситуацию в Белом доме, отметил, что всегда считал Кента «хорошим парнем», однако при этом осознавал, что в вопросах безопасности он не очень силен. Американский лидер подчеркнул, что в его администрации не должно быть людей, которые отрицают угрозу со стороны Ирана.
«Когда с нами работает кто-то, кто говорит, что не считал Иран угрозой, мы не хотим видеть таких людей», — подытожил президент США.
Ранее KP.RU писал, что администрация Трампа пересматривает первоначальные цели военной кампании против Ирана, отказавшись от требований по ликвидации ядерной программы и смены режима в стране. Теперь основными задачами США заявлены уничтожение иранских ракетных установок, разрушение производственных мощностей и нейтрализация военно-морского флота Ирана.