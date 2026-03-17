«Волгоградавтодор» выплатит 281 тыс. рублей за падение на авто «Пешеходного перехода»

Установлено, что 13 октября 2024 года в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района водитель припарковал свой «Ситроен Берлинго» у магазина и отошел за покупками. Порывом ветра дорожный знак «Пешеходный переход», который находился на столбе у припаркованного рядом авто, упал на крышу иномарки. В результате крыша автомобиля со стороны пассажирского сиденья была пробита насквозь, а на лобовом стекле образовалась трещина.