«Волгоградавтодор» выплатит 281 тыс. рублей за падение на авто «Пешеходного перехода»

Дзержинский районный суд Волгограда обязал ГБУ «Волгоградавтодор» выплатить более 281 тысячи рублей водителю за повреждение машины упавшим на нее знаком «Пешеходный переход».

Как сообщили в районном суде, автовладелец подал иск о взыскании стоимости восстановительного ремонта машины в сумме 194 534 рубля. Также суд постановил взыскать судебные расходы и оплату работы оценщика, а также затраты на судебную экспертизу.

Установлено, что 13 октября 2024 года в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района водитель припарковал свой «Ситроен Берлинго» у магазина и отошел за покупками. Порывом ветра дорожный знак «Пешеходный переход», который находился на столбе у припаркованного рядом авто, упал на крышу иномарки. В результате крыша автомобиля со стороны пассажирского сиденья была пробита насквозь, а на лобовом стекле образовалась трещина.

Экспертиза установила, что эти повреждения были получены не в результате дорожно-транспортного происшествия, а в связи с некачественной установкой дорожного знака. Обслуживание дорожных знаков в этом районе возложена на ГБУ «Волгоградавтодор», поэтому претензии были обращены к этой организации.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

