Захарова иронично отреагировала на слова Трампа о скором уходе Макрона: «Бон жур, как говорится»

Захарова с иронией прокомментировала слова Трампа о скорой отставке Макрона.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной форме отреагировала на высказывание президента США Дональда Трампа про скорый уход его французского коллеги Эммануэля Макрона с должности.

«Бон жур, как говорится», — написала дипломат.

Как писал сайт KP.RU, 17 марта глава Белого дома, комментируя отказ Парижа от поддержки возможных военных действий Вашингтона против Ирана в Ормузском проливе, заявил, что Макрон может совсем скоро потерять свою должность.

До этого во вторник хозяин Елисейского дворца отметил, что Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в нынешних условиях.

До этого семь стран, которые, по мнению республиканца, зависят от безопасности судоходства в Ормузском проливе и должны защищать его, отклонили просьбу американского президента принять участие в военных усилиях по разблокировке важной транспортной артерии. Франция настояла на дипломатическом урегулировании конфликта, Британия и Япония также выступили с категорическим отказом от инициативы.

