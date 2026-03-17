Удар близко: Самая сильная магнитная буря за два месяца надвигается на Молдову — запасаемся обезболивающими и терпением

Мощная магнитная буря накроет Землю: назван самый опасный день.
Учёные предупреждают о сильной магнитной буре уровня G3, которая ожидается в ближайшие дни из-за выброса массы на Солнце.
По прогнозам, геомагнитная активность начнёт усиливаться 18−19 марта (уровни G1-G2), а пик бури ожидается 20 марта — это будет самый опасный день.
Специалисты отмечают, что такие бури могут влиять на самочувствие людей и работу техники. Чтобы снизить влияние, рекомендуется: высыпаться (не менее 8 часов), пить больше воды, избегать алкоголя и тяжёлой пищи.
Учёные напоминают, что солнечная активность может меняться, поэтому важно следить за обновлениями прогноза.
