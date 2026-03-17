В Ростовской области проведут противопаводковые учения

По информации донских властей, для исключения негативного воздействия вод на жилые дома и объекты инфраструктуры в 2024 году расчистили участки реки Ольховой в Кашарском районе. Речь идет о территории общей протяженностью в 13 км. Подобные работы планируются и для увеличения пропускной способности реки Черной в Шолоховском районе.