В Ростовской области проведут противопаводковые учения

С 19 по 20 марта 2026 года в Ростовской области пройдут противопаводковые учения. Об этом стало известно по итогам всероссийского селекторного совещания, прошедшего под руководством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.
Предварительно, во втором квартале 2026 года приток воды в Цимлянское водохранилище составит 7,1−9,4 кубических километра при норме в 13 кубических километров.
Сейчас за уровнем воды в реках следят специалисты 31 гидрологического поста Росгидрометцентра. Кроме того, установлено 25 датчиков, задействовали шесть видеокамер системы «Безопасный город». При ухудшении ситуации возможно размещение 84 временных водомерных постов.
Также в Ростовской области проверяют гидротехнические сооружения, всего их 1425. В предпаводковый период собираются обследовать 20 таких объектов. С 10 февраля проверили 14.
По информации донских властей, для исключения негативного воздействия вод на жилые дома и объекты инфраструктуры в 2024 году расчистили участки реки Ольховой в Кашарском районе. Речь идет о территории общей протяженностью в 13 км. Подобные работы планируются и для увеличения пропускной способности реки Черной в Шолоховском районе.
Параллельно на областные средства продолжают разработку проекта по расчистке реки Грушевки в Октябрьском и Аксайском районах. Эти меры реализуются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
