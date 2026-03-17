Староста украинского села в Николаевской области в упор расстрелял помощницу

Правоохранители Николаевской области Украины начали расследование убийства, произошедшего в одном из населенных пунктов Баштанского района. По версии следствия, староста села во время конфликта застрелил свою помощницу. Об этом пишут СМИ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
— Мужчину полицейские задержали в процессуальном порядке. Орудие преступления — охотничье ружье — изъято, — сообщили полицейские.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и причины убийства. Подозреваемый находится под стражей, продолжается сбор доказательной базы, передает «МК».
28 января 55-летний бывший боец ВСУ расстрелял пятерых сотрудников полиции в Черкасской области Украины. Четверо из них погибли на месте, еще один оказался ранен. В связи со случившимся начальник Национальной полиции страны Иван Выговский выразил искренние соболезнования семьям погибших полицейских.
Кроме того, еще одно убийство произошло в родном городе президента Украины Владимира Зеленского — Кривом Роге. 51-летний мужчина, который служил в 80-й бригаде Вооруженных сил Украины, убил пенсионерку и забрал у нее деньги, мобильный телефон, банковские карты и продукты.