В Воронеже объединили две ведущие частные театральные площадки

Центр культуры и искусства «Прогресс», открытый в столице Черноземья в 2023 году как многофункциональное пространство для спектаклей, выставок и концертов, стал филиалом Никитинского театра. Ожидается, что под единым брендом две негосударственные площадки смогут работать более эффективно и воплощать более масштабные творческие проекты.
С 15 марта «Прогресс» действует в статусе второй сцены Никитинского, сообщили в арт-центре. Локация его не поменялась, мероприятия идут в бывшем здании одноименной обувной фабрики на улице Фридриха Энгельса. Основное здание театра расположено тоже в центре города — на Бакунина. Сформирована единая афиша, скоро запустят общий сайт. Главным режиссером второй сцены станет народный артист России Камиль Тукаев, ведущий актер Камерного театра. В «Прогрессе» идут «Стоики» и «Глитч» с его участием.
Худрук Никитинского театра Борис Алексеев подчеркнул, что до конца сезона на этой сцене сохранится текущий репертуар. Предстоит выпустить запланированные премьеры и, «не принимая спонтанных решений», оценить возможности и риски, отметил он:
— Определять политику новой сцены мы с Камилем будем вместе. Летом предстоит принимать организационные решения и составлять план постановок будущих сезонов.
Для Никитинского важна тема творческой преемственности. Он был основан около десяти лет назад и первоначально занимал «намоленные» помещения в ДК имени К. Маркса. С начала 1990-х там располагался первый частный театр Воронежа — Камерный. Затем ему построили отдельное здание, но маленький зал некоторое время использовали как вторую сцену. Он был для воронежцев культовым местом.
После Камерного туда въехал учрежденный одним из его бывших артистов Никитинский театр. Проект Бориса Алексеева постепенно набрал вес в профессиональном сообществе, проводил всероссийский фестиваль частных театральных коллективов «Центр», искал новые формы в период пандемии и преодолевал неизбежные финансовые трудности. В разное время с ним сотрудничали такие известные российские режиссеры, как Дмитрий Егоров, Юрий Муравицкий, Борис Павлович, Андрей Прикотенко, Николай Русский, а также основатель Камерного Михаил Бычков. Спектакли этой труппы не раз входили в число номинантов на «Золотую маску». Их регулярно показывают не только в Воронеже, но и в Москве. Недавно, в частности, столичная публика оценила «Принца Гомбургского» в постановке Елизаветы Бондарь.
Весной 2022-го договор аренды помещений с Никитинским расторгли по инициативе владельцев ДК — железнодорожников. Театр переехал в новое здание, которое занимает по сей день.
«Прогресс» как независимая площадка тоже в какой-то степени наследовал традициям того, старого Камерного: сцена типа «черный кабинет», зал на 80−90 зрителей, лаконичные по оформлению «малонаселенные» постановки. Ключевые спектакли здесь созданы Михаилом Бычковым. Часть репертуара связана с современным танцем. Некоторые спектакли арт-центра, в частности «Академию смеха», играют в Воронеже и в Москве в рамках сотрудничества с площадкой «Пространство “Внутри”. Несколько раз в год организуют приезд артистов из других городов, собрания киноклуба, лекции. В “Прогрессе” оборудовали дополнительное пространство для показа спектаклей — “Белую студию”, где выставляют работы современных художников, фотографов и сценографов.