В Воронеже объединили две ведущие частные театральные площадки

После Камерного туда въехал учрежденный одним из его бывших артистов Никитинский театр. Проект Бориса Алексеева постепенно набрал вес в профессиональном сообществе, проводил всероссийский фестиваль частных театральных коллективов «Центр», искал новые формы в период пандемии и преодолевал неизбежные финансовые трудности. В разное время с ним сотрудничали такие известные российские режиссеры, как Дмитрий Егоров, Юрий Муравицкий, Борис Павлович, Андрей Прикотенко, Николай Русский, а также основатель Камерного Михаил Бычков. Спектакли этой труппы не раз входили в число номинантов на «Золотую маску». Их регулярно показывают не только в Воронеже, но и в Москве. Недавно, в частности, столичная публика оценила «Принца Гомбургского» в постановке Елизаветы Бондарь.