Протокол об «экстремистской» символике составили на лидера петербургского «Яблока»

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении руководителя фракции «Яблоко» в Законодательном собрании города Александра Шишлова. Полиция составила на парламентария протокол по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Материалы поступили в суд вечером 16 марта, дата рассмотрения пока не назначена. Дело рассмотрит судья Ольга Кудашкина.

Источник: Коммерсантъ

Как пишет ряд петербургских СМИ, поводом для привлечения к ответственности стал репост видеоролика, опубликованный еще в 2023 году. Внимание правоохранителей привлекло содержание видео, в котором перечислялись фамилии оппозиционных политиков и журналистов — Бориса Немцова, Анны Политковской и Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

Дело против руководителя фракции «Яблоко» в Заксобрании развивается на фоне правоприменительной практики, когда подобные административные наказания фактически закрывают для политиков путь на выборы. Ранее по аналогичным обвинениям за старые публикации в соцсетях уже привлекались коллега господина Шишлова по фракции Ольга Штанникова и лидер петербургского «Яблока» Николай Рыбаков, что лишило их возможности баллотироваться.