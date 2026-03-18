Протокол об «экстремистской» символике составили на лидера петербургского «Яблока»

Дело против руководителя фракции «Яблоко» в Заксобрании развивается на фоне правоприменительной практики, когда подобные административные наказания фактически закрывают для политиков путь на выборы. Ранее по аналогичным обвинениям за старые публикации в соцсетях уже привлекались коллега господина Шишлова по фракции Ольга Штанникова и лидер петербургского «Яблока» Николай Рыбаков, что лишило их возможности баллотироваться.