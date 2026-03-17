«Башкиравтодор» проиграл суд четырем сельсоветам: предприятие обязали высадить новые деревья вдоль М-12

В апреле 2022 года на совещании под руководством тогдашнего вице-премьера Раифа Абдрахимова сельсоветам поручили выдать разрешения на вырубку под полосу отвода дороги. «Башкиравтодор» получил такое разрешение от Исаметовского сельсовета на вырубку 3,1 тысячи деревьев на площади 6,5 гектара, обязавшись передать древесину и компенсировать ее посадкой саженцев. Древесину подрядчик отдал, но саженцы не высадил. Претензию оставил без ответа, и сельсовет обратился в суд.