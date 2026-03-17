«Башкиравтодор» проиграл суд четырем сельсоветам: предприятие обязали высадить новые деревья вдоль М-12

Арбитражный суд Башкирии обязал АО «Башкиравтодор» компенсировать вырубку деревьев при строительстве участка скоростной трассы М-12. Иски подали четыре сельсовета Илишевского района. Предприятие должно высадить в общей сложности 17,9 тысячи саженцев. Решения могут быть обжалованы в течение месяца, исполнение — в полугодовой срок после вступления в силу.
В апреле 2022 года на совещании под руководством тогдашнего вице-премьера Раифа Абдрахимова сельсоветам поручили выдать разрешения на вырубку под полосу отвода дороги. «Башкиравтодор» получил такое разрешение от Исаметовского сельсовета на вырубку 3,1 тысячи деревьев на площади 6,5 гектара, обязавшись передать древесину и компенсировать ее посадкой саженцев. Древесину подрядчик отдал, но саженцы не высадил. Претензию оставил без ответа, и сельсовет обратился в суд.
В Арбитраже «Башкиравтодор» пытался переложить ответственность на исполнителя — АО «ДСК “Автобан”, но суд указал: отвечать за вырубку должно лицо, которому выдано разрешение. Иск удовлетворили.
Аналогичные решения вынесены по трем другим делам:
— Рсаевский сельсовет — 4,7 тысячи саженцев взамен 2,3 тысячи вырубленных;
— Урметовский сельсовет — 298 саженцев взамен 149;
— Карабашевский сельсовет — 6,8 тысячи саженцев взамен 3,4 тысячи.
В суде также находится иск Бишкураевского сельсовета с требованием высадить еще 8,4 тысячи саженцев.
Напомним, 65-километровый обход населенных пунктов Илишевского района открыли в декабре 2024 года, а с 12 декабря 2025-го участок стал платным.
