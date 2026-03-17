Диетолог Кованова сказала, за сколько часов до сна можно пить кофе

Последнюю чашку кофе следует выпивать не позднее, чем за 6 часов до сна, предупредила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
Специалист отметила, что в некоторых случаях следует сократить даже дневную норму кофеина.
«Кофеин в среднем действует до 8 часов, Ошибка в том, что люди пьют кофе в течение дня как воду, поэтому последнюю чашку кофе лучше пить не позднее, чем за 6 часов до сна. У чувствительных людей кофеин может ухудшать глубину сна, повышать тревожность и частоту сердечных сокращений, поэтому им стоит ограничивать даже дневное потребление», — пояснила Кованова.
По словам диетолога, отличной альтернативой в таком случае могут быть травяные настои.
«Умеренное употребление для здоровых людей — это 300−400 мл кофе (не кофеина). Это безопасно и поможет повысить концентрацию. Употребление большего количества кофе, скорее, повысит тревожность», — добавила эксперт.
Ранее диетолог Кованова сказала, сколько колы можно выпить без вреда для здоровья.