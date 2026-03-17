Врач Гальперин заявил об опасности бесконтрольного приема витаминов

Врач Семен Гальперин заявил, что настоящий дефицит витаминов встречается редко.

Источник: Аргументы и факты

Бесконтрольный прием витаминов может нанести организму серьезный вред, вызывая интоксикацию и аллергизацию. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач Семен Гальперин.

По словам специалиста, при появлении усталости или проблем с кожей нельзя сразу назначать себе аптечные витамины. Сначала врач должен выявить дефицит и направить пациента на анализ крови, который подтвердит или опровергнет это предположение. При лабораторно подтвержденном гиповитаминозе имеет смысл принимать дополнительные витамины, так как их избыток так же опасен, как и недостаток. Гальперин подчеркнул, что настоящий дефицит витаминов встречается довольно редко.

Исключение составляют лишь две рекомендации. Всем без исключения вне зависимости от сезона и места жительства рекомендован постоянный прием витамина D, утверждает эксперт. Также фолиевую кислоту назначают профилактически при подготовке к беременности и на ранних сроках. Во всех остальных случаях, заключил врач, витамины должны приниматься только по назначению врача после сдачи анализов.

Ранее врач Дарья Богомолова объяснила связь весенней усталости и авитаминоза.