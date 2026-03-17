Первый трейлер «Дюны 3» появился в Сети

Кинокомпания Warner Bros, во вторник, 17 марта, опубликовала первый трейлер научно-фантастического фильма «Дюна 3» от режиссера Дени Вильнева. Картина выйдет в прокат 18 декабря.

К основному касту присоединятся британский актер Роберт Паттинсон и британо-американская артистка Аня Тейлор-Джой. Фильм является экранизацией романа «Мессия Дюны» и станет заключительной в трилогии.

В этой книге действия разворачиваются спустя 12 лет после событий второй части. Главный герой Пол Атрейдес, ставший Императором, сталкивается с последствиями своих побед. В частности, его власть вызывает религиозный фанатизм среди фрименов, а начатая им война разрушает миллиарды жизней.

За визуальную часть фильма отвечает новый оператор Линус Сандгрен, который сменил на этом посту Грега Фрейзера. Большую часть фильма сняли на 65-миллиметровую и IMAX-пленку, передает Telegram-канал Rozetked.

2 февраля в Сети появился трейлер «Дьявол носит Prada — 2», из которого стало известно, что продолжение культовой картины 2006 года появится в зарубежном кинопрокате 1 мая.