Первый трейлер «Дюны 3» появился в Сети

В этой книге действия разворачиваются спустя 12 лет после событий второй части. Главный герой Пол Атрейдес, ставший Императором, сталкивается с последствиями своих побед. В частности, его власть вызывает религиозный фанатизм среди фрименов, а начатая им война разрушает миллиарды жизней.