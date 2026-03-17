Ifo: Власти ФРГ использовали не по назначению 95% кредитов климатического фонда

Правительство Германии выделило на задуманные цели лишь 5% кредитов, предназначенных на развитие инфраструктуры и достижение климатической нейтральности в 2025 году. Остальные 95% фонда пошли на нецелевые расходы. Об этом сообщили аналитики Института экономических исследований в Мюнхене (Ifo).
В прошлом году власти ФРГ привлекли 24,3 млрд евро из специального фонда, созданного для поддержки инфраструктурных проектов и укрепления экономики, связанных с темой климата. Однако, как выяснилось, почти все эти средства были использованы не по назначению, а для покрытия бюджетных дефицитов.
Клеменс Фуст, руководитель Ifo, заявил, что значительная часть заемных средств была перенаправлена на иные цели, в частности, на балансировку бюджета. Он отметил, что это вызывает серьезную озабоченность. Еще в августе 2025 года Бундесбанк выразил тревогу по поводу нецелевого использования значительной части вновь привлеченных правительством ФРГ займов, но власти пока не объясняют свои действия.
