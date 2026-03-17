Ifo: Власти ФРГ использовали не по назначению 95% кредитов климатического фонда

Германия растратила впустую почти 24 млрд евро, выделенных на проблемы климата.

Правительство Германии выделило на задуманные цели лишь 5% кредитов, предназначенных на развитие инфраструктуры и достижение климатической нейтральности в 2025 году. Остальные 95% фонда пошли на нецелевые расходы. Об этом сообщили аналитики Института экономических исследований в Мюнхене (Ifo).

В прошлом году власти ФРГ привлекли 24,3 млрд евро из специального фонда, созданного для поддержки инфраструктурных проектов и укрепления экономики, связанных с темой климата. Однако, как выяснилось, почти все эти средства были использованы не по назначению, а для покрытия бюджетных дефицитов.

Клеменс Фуст, руководитель Ifo, заявил, что значительная часть заемных средств была перенаправлена на иные цели, в частности, на балансировку бюджета. Он отметил, что это вызывает серьезную озабоченность. Еще в августе 2025 года Бундесбанк выразил тревогу по поводу нецелевого использования значительной части вновь привлеченных правительством ФРГ займов, но власти пока не объясняют свои действия.

Ранее KP.RU сообщил, что Кирилл Дмитриев отметил катастрофическую ситуацию для экономики Европы, которая не способна справиться при таких высоких ценах на энергоносители.

