Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили сделать бесплатным второе высшее образование для взрослых: суть инициативы

Слуцкий предложил дать бесплатное второе высшее образование людям старше 40 лет.

Леонид Слуцкий, возглавляющий ЛДПР, предложил законодательно закрепить право граждан старше 40 лет на бесплатное получение второго высшего образования. Особое внимание планируется уделить востребованным специальностям в сфере высоких технологий, включая разработку беспилотных систем, сообщают РИА Новости.

По мнению политика, в России существует огромный нереализованный кадровый потенциал. Как показывает статистика Росстата, численность работающих граждан старше 40 лет превышает 34 миллиона человек. При этом средний возраст трудоспособного населения постоянно растет и приближается к 43 годам.

Инициатива направлена на то, чтобы помочь зрелым специалистам переквалифицироваться и освоить современные технологии. Это позволит не только повысить квалификацию работников, но и закрыть потребность рынка труда в специалистах высокотехнологичных отраслей.

Ранее Леонид Слуцкий предложил предоставлять жилье семьям погибших военнослужащих вне очереди, если у них его нет в собственности. Политик также подчеркнул необходимость равного обеспечения поддержкой семей участников боевых действий во всех регионах России.

