В России предложили сделать бесплатным второе высшее образование для взрослых: суть инициативы

Леонид Слуцкий, возглавляющий ЛДПР, предложил законодательно закрепить право граждан старше 40 лет на бесплатное получение второго высшего образования. Особое внимание планируется уделить востребованным специальностям в сфере высоких технологий, включая разработку беспилотных систем, сообщают РИА Новости.
По мнению политика, в России существует огромный нереализованный кадровый потенциал. Как показывает статистика Росстата, численность работающих граждан старше 40 лет превышает 34 миллиона человек. При этом средний возраст трудоспособного населения постоянно растет и приближается к 43 годам.
Инициатива направлена на то, чтобы помочь зрелым специалистам переквалифицироваться и освоить современные технологии. Это позволит не только повысить квалификацию работников, но и закрыть потребность рынка труда в специалистах высокотехнологичных отраслей.
Ранее Леонид Слуцкий предложил предоставлять жилье семьям погибших военнослужащих вне очереди, если у них его нет в собственности. Политик также подчеркнул необходимость равного обеспечения поддержкой семей участников боевых действий во всех регионах России.