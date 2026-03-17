Невролог Шурдумова рассказала, как оказать первую помощь при инсульте

Доцент Марина Шурдумова заявила, что при инсульте до приезда скорой нужно сделать четыре действия.

Источник: Аргументы и факты

При подозрении на инсульт до приезда скорой помощи необходимо правильно уложить пациента, ограничить его подвижность, обеспечить приток свежего воздуха и зафиксировать точное время начала симптомов. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Марина Шурдумова.

По словам врача, больного следует уложить с приподнятым на 30 градусов изголовьем, расстегнуть стесняющую одежду и при рвоте обязательно повернуть человека набок, чтобы он не задохнулся. Категорически нельзя давать ему воду или еду, так как нарушение глотания может привести к удушью. Также важно не позволять пострадавшему вставать или двигаться из-за высокого риска падения и дополнительных травм.

Шурдумова предупредила, что нельзя самостоятельно давать пациенту какие-либо лекарства, особенно кроворазжижающие препараты и средства для снижения давления. При неуточненном типе инсульта они могут навредить, а повышенное давление в остром периоде является защитным механизмом организма. Вся информация о времени появления симптомов должна быть передана медикам, так как от этого зависит тактика дальнейшего лечения.

Ранее стала известна скрытая причина инсульта у детей.