Невролог Шурдумова рассказала, как оказать первую помощь при инсульте

По словам врача, больного следует уложить с приподнятым на 30 градусов изголовьем, расстегнуть стесняющую одежду и при рвоте обязательно повернуть человека набок, чтобы он не задохнулся. Категорически нельзя давать ему воду или еду, так как нарушение глотания может привести к удушью. Также важно не позволять пострадавшему вставать или двигаться из-за высокого риска падения и дополнительных травм.