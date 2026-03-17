В Татарстане предложили запретить СМИ публиковать обвинительную информацию

Государственный совет Татарстана во вторник, 17 марта, внес в Государственную думу законопроект, который предполагает ответственность за публикации в СМИ, формирующие у аудитории впечатление о виновности человека или компании, даже если в них используются такие формулировки, как «предположительно», «возможно» или «источники сообщают».
Согласно этой инициативе, до решения суда будут допускать только нейтральные сообщения без намеков на виновность. Также татарстанский Госсовет предложил запретить использовать для внеплановых проверок материалы, полученные незаконным способом — при скрытой съемке или нарушении коммерческой тайны.
За нарушение норм авторы инициативы предложили штрафовать граждан на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, должностных лиц — от 300 до 700 тысяч рублей, а компании — от одного до двух миллионов рублей. По словам представителей Госсовета, такой закон необходим для защиты чести и деловой репутации, а также соблюдения принципа презумпции невиновности, передает думская электронная база.
3 февраля представители Ассоциации руководителей медиа предложили реформировать регулирование медиапространства и принять меры по поддержке отрасли. Руководитель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский поддержал идею разработки поправок к закону, направленных на защиту журналистов и владельцев ресурсов от незаконных судебных преследований.