Капитан омского «Авангарда» установил новый рекорд среди защитников в КХЛ

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов 17 марта в матче с минским «Динамо» в гостях обновил рекорд среди защитников КХЛ по количеству результативных очков в регулярном чемпионате за один сезон. Это произошло, когда игрок во втором периоде забил гол сам и сделал счет 1:0 в пользу омичей.
«ОН ЭТО СДЕЛАЛ!», — так написала пресс-служба клуба на его официальном Телеграм-канале.
У Шарипзянова теперь 66 очков в 65 матчах. 9 (!) сезонов никто не мог достичь результата Криса Ли, рекорд которого Дамир ранее повторил, мы об этом писали. Сегодня же капитан «Авангарда» его побил. И далее еще текущая игра с «Динамо» и один матч регулярного чемпионата, в Череповце против «Северстали».
Игра с Минском еще идет, счет в ней сейчас 3:1 в пользу «ястребов».
Также ранее КП-Омск писала, как главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу над «Шанхай Дрэгонс».