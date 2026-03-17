В Ростовской области в 17 ДТП пострадали 23 ребенка, двое детей погибли

За текущий период в Ростовской области произошло уже 17 ДТП, в которых пострадали дети и подростки. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
— 23 ребенка получили травмы различной степени тяжести, двое детей погибли. Оба погибших ребенка перевозились с нарушением ПДД, без использования детских удерживающих устройств, — сообщили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции следят за безопасностью юных пассажиров и всегда напоминают взрослым о необходимости использования детских удерживающих кресел. За нарушения наказывают. В частности, в рамках мероприятий инспекторы ДПС уже составили 3167 административных материалов (ч. 3 ст. 12.23 КРФ об АП).
