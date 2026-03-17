Американка попала в тюрьму из-за ошибки ИИ

Женщина провела почти полгода в тюрьме из-за ошибки искусственного интеллекта. Система распознавания лиц посчитала её мошенницей.

Источник: Аргументы и факты

Жительница США Анджела Липпс провела почти полгода в заключении после того, как система искусственного интеллекта для распознавания лиц ошибочно идентифицировала её как подозреваемую в банковском мошенничестве. Об этом сообщает The Guardian.

Летом 2025 года полиция города Фарго арестовала Липпс у неё дома, основываясь на анализе записей с камер наблюдения, выполненного программным обеспечением на базе ИИ. Следствие утверждало, что она использовала поддельное удостоверение личности для снятия крупных сумм денег в Северной Дакоте.

Однако сама Анджела настаивала, что никогда не бывала в этом штате. Её невиновность подтвердили банковские документы, показавшие, что в момент преступлений она находилась более чем в 1900 км от места событий.

Тем не менее, женщину почти четыре месяца держали в тюрьме без права залога, а затем перевели в Северную Дакоту, где она провела ещё несколько недель под следствием.

После освобождения Липпс заявила, что потеряла дом, машину и даже домашнее животное. По её словам, официальных извинений от правоохранительных органов она так и не получила.

Ранее стало известно, что испанский разработчик Аздуфал получил доступ примерно к 7 тыс. роботов-пылесосов по всему миру после создания приложения на базе ИИ для управления собственным устройством DJI Romo при помощи игрового контроллера.

