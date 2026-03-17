Guardian: Трамп опирался на ложные данные ЦРУ, обвинив Иран в атаке школы

На Западе заявили, что Дональд Трамп опирался на неверные данные ЦРУ, обвинив Иран в ударе по школе для девочек в Минабе.

Источник: Аргументы и факты

Попытка лидера США Дональда Трампа обвинить Тегеран в ударе по школе в иранском Минабе появилась из-за ошибочной оценки американской разведки, пишет The Guardian.

По данным издания, изначально представители ЦРУ доложили Дональду Трампу, что ракета, которая нанесла удар по школе, не была американской. Однако впоследствии эксперты заключили, что первоначальная оценка оказалась ошибочной.

«Тем не менее Трамп уже остановился на объяснении, что за удар ответственен Иран», — говорится в материале.

Напомним, удар по школе для девочек в Минабе нанесли 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. В результате погиб 171 человек.

Ранее появилась информация, что удар по школе мог произойти из-за ошибки при определении цели.

