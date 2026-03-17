Все инвестиции в экономику и развитие бесполезны, если из страны уезжают: За последние 5 лет Молдова потеряла населения больше, чем за предыдущее двадцатилетие

Республика Молдова теряет население чрезвычайно быстрыми темпами, и в этих условиях инвестиции в развитие населенных пунктов теряют смысл, поскольку здесь почти не осталось людей. Демографический кризис настолько острый, что уже сегодня нет другого решения, кроме как привлечения иностранных граждан на рынок труда. На эту проблему обратил внимание экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
«У нас за последние пять лет население сократилось столько же, сколько за предыдущие 20 лет. Сегодня более 40% женщин, рожающих детей, находятся за границей, а в 2030 году больше молдавских детей будет рождаться за рубежом, чем в Молдове. Ситуация серьезная! Здесь нужна комплексная политика в отношении семьи. Я считаю, что любое правительство в ближайшие 50 лет должно иметь одну единственную заботу — человека», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что этот кризис особенно ощущается в селах, откуда уезжает почти все молодое население.
«Мы ремонтируем школы, но количество детей сократилось. Есть районы, где за несколько лет количество детей сократилось вдвое. В Кишиневе оно выросло, потому что сюда приезжают из сел, и здесь у нас в школах на одного ребенка приходится около четырех квадратных метров. А в селах рекорд, который мы нашли в одной действующей школе, составлял 150 квадратных метров школьной площади на одного ребенка. 20 детей в одной большой школе. Очевидно, что это серьезные проблемы», — отметил Ионицэ.
По его мнению, все инвестиции в экономику и развитие бесполезны, если из страны уезжают самый важный ресурс, рабочая сила и потребитель. В этих условиях нет другого решения, кроме как заменить уехавших молдаван иностранными гражданами.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Чем ближе линия фронта, тем хуже, велика вероятность, что нас заденет»: Чем может грозить Молдове решение Румынии предоставить свои базы вооруженным силам США — мнения экспертов.
Румыния станет стороной конфликта, если предоставит свои базы для ВС США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи (далее…).
«На очистку Днестра от нефтепродуктов может уйти несколько месяцев»: Север Молдовы без воды, рыбу из реки есть нельзя, гибнет все живое — разговор с экологом.
На вопросы «КП» в Молдове ответил эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS» Илья Тромбицкий (далее…).
Есть версия: Загрязнение реки Днестр в Молдове могло быть вызвано ДТП с украинским грузовиком, перевозившим 30 тонн масла — этим может объясняться долгое молчание властей двух стран.
Подобные инциденты с нежелательными последствиями могут происходить без злого умысла, нет необходимости их замалчивать (далее…).