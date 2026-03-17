В Ярославле шесть человек оштрафовали за пропаганду нацизма

В понедельник в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что на концерте в Ярославле были задержаны 20 человек с нацистскими татуировками и символами. В отношении шестерых составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ (Публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики).