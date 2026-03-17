В Москве началась весенняя обрезка деревьев

Это часть регламента обслуживания зеленых насаждений, действующего в столице. Коммунальщики обследуют деревья и крупные ветки, выявляют и обрезают сухие и засыхающие: это помогает избежать ущерба автомобилям и пешеходам в сезон летних ураганов. Для обрезки деревьев пользуются автовышками, бензо- и электропилами и прочей механизацией. Важно, чтобы эта процедура была проделана быстро: до того момента, когда начнется движение соков. Тогда ущерб деревьям будет минимальный. Но при работах нужно следить, чтобы пеньки от суков были не слишком длинными и не слишком короткими. А все шрамы дерева нужно замазывать варом или краской.

8

