«Оскар» для красавиц: Аглая Тарасова, Юлия Хлынина, Анна Щербакова, Елена Кулецкая, Ирина Дубцова на светской премии

Минувшим вечером Театр на Бронной по праву можно было переименовать в Театр красоты. Пока Голливуд подводил итоги главной кинопремии мира, в самом сердце Москвы кипела своя светская жизнь — здесь чествовали победителей юбилейной международной премии. Хедлайнером вечера стала неувядающая Алена Свиридова, которая недавно освоила новую для себя роль — роль бабушки. Артистка вышла на сцену вместе с группой, подарив гостям живой звук и настоящее настроение. «Наконец-то пришла весна, а с ней и обновление», — поделилась певица, затронув и тему отношения к возрастным изменениям. По словам Свиридовой, она категорически против кардинального вмешательства в свою внешность. Особое внимание привлекла Аглая Тарасова. Актриса появилась на мероприятии в компании близкой подруги. Девушки держались вместе весь вечер, не привлекая излишнего внимания, но попозировать фотографам все же удалось. Пару бокалов дорогого шампанского, несколько искренних улыбок — и звездные гостьи отправились дальше по своим делам, оставив после себя флер легкой таинственности. Отдельного упоминания достоин образ Юлии Хлыниной. Известная своей любовью к естественности в повседневной жизни, для выхода в свет актриса выбрала безупречную тактику «максимальный эффект». Черная бархатная юбка со смелым разрезом, полупрозрачная серая блуза-халтер, крупные серьги и металлический клатч составили элегантный ансамбль. Завершили картину «мокрая» укладка, дымчатый макияж глаз и холодная бежевая помада. На фотоколле и в фойе театра в этот вечер было не протолкнуться от звезд. Среди гостей блистали Ирина Дубцова с кавалером, Катя Адушкина, чета Дайнеко (Виктория с супругом), Лянка Грыу, Елена Борщева, Александра Киселева, Наталья Бардо, Елена Кулецкая, Женя Малахова. Компанию на премии Marie Claire Prix d'Excellence de la Beauté составили хореограф Егор Дружинин с женой Никой, Ангелина Пахомова, фигуристка Анна Щербакова, актер Константин Плотников, солистка Большого театра Анастасия Меськова, Сергей Филин с супругой.