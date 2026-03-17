В Башкирии обнаружили очаги смертельно опасной болезни: карантин действовал два месяца

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указы об отмене ограничений, введенных из-за бешенства животных в селах Первомайское и Максютово Стерлитамакского района. Документы опубликованы на портале правовой информации.
Карантин в обоих населенных пунктах действовал два месяца — с 12 января. Очаги заболевания выявили в личных подсобных хозяйствах на улицах Ленина в Первомайском и Озерной в Максютове.
На время карантина вводились запреты на ввоз и вывоз животных с неблагополучных территорий. Теперь, после снятия ограничений, эпидемиологическая обстановка нормализовалась.
