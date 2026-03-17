Жертва теракта в Волгодонске оказалась в безвыходном положении: не делают операцию

Более 10 месяцев 68-летняя Людмила Дубинская, инвалид первой группы, прикована к больничной койке. Жительница Севастополя, пережившая теракт в 1999 году в Волгодонске, теперь борется за свое здоровье и жизнь. «МК» связался с Людмилой, которая сейчас находится в травматологическом отделении одной из севастопольских больниц.
По словам пациентки 16 сентября 1999 года в 6 утра жизнь для ее семьи жизнь разделилась на «до» и «после». Рядом с домом в Волгодонске террористы взорвали грузовик, начинённый 4 тоннами гексогена. В момент взрыва Людмила вместе со своими двумя детьми находилась в спальных комнатах, которые резко начали обваливаться вниз. Ее семья оказалась под завалами стен на первом этаже. К счастью, она быстро нашла детей среди обломков и удостоверилась в их целости, но семья успела надышаться химическим элементом, который повлиял на их здоровье.
«При взрыве грузовика гексоген попал в дыхательные пути и остался в наших телах. Я сразу почувствовала, что со мной что-то происходит. Спустя время я получила инвалидность первой группы», — делится женщина.
Спустя почти 14 лет после теракта Людмиле Борисовне по причине разрушения костей от гексогена потребовалась операция на тазобедренный сустав. Первый этап операции был проведен по экстренным показаниям в мае 2025 году в Москве. Однако второй этап операции не состоялся по причине отсутствия экстренной квоты.
Людмила рассказала, как после операции в 2025 году при возвращении домой она вывихнула только что вставленный эндопротез, и она перестала ходить.
«Вагон был старого образца, в который не проходила инвалидная коляска. Проводник не доложила начальнику поезда, что грузят в поезд лежачего инвалида. Меня в прямом смысле запихнули в старый вагон и не донесли до купе, так как работник поезда потребовала от сопровождающих покинуть вагон. Меня бросили и я заползла на полку».
Как выяснилось, квоты на вторую операцию женщине предлагали, но с такими условиями, которые были для нее почти недоступными.
«У меня была квота в Институт, который находится в Сибири, а я сама в Севастополе. Если бы вопрос моей транспортировки был решен, я бы с удовольствием прошла лечение, ведь сама бы не смогла до туда добраться живой. Также был шанс в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии имени академика Илизарова. Но и там проблема: меня готовы принять только в январе 2027 года».
Позже стало известно, что ЧП в поезде замедлило восстановление.
«Если бы не эта погрузка, я бы уже ходила. И даже поехала бы в ту самую Сибирь на второй этап операции», — поделилась пенсионерка. Сама Людмила, несмотря на отчаяние, держится с удивительным достоинством. Она продолжает бороться за право жить нормальной жизнью, а не быть до конца жизни лежачей больной.