У теннисиста Медведева пропал багаж при перелете в США

Теннисист Даниил Медведев заявил о пропаже багажа после перелета во Флориду.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Даниил Медведев через свою страницу в социальной сети X* обратился к авиакомпании United Airlines в связи с пропажей багажа при перелёте во Флориду.

Он сообщил, что во время рейса из Палм-Спрингс ни один из его чемоданов не прибыл в пункт назначения. Спортсмен отметил, что содержимое сумок необходимо ему для участия в соревнованиях в Майами.

«Они (сумки) мне нужны для того, чтобы играть на турнире в Майами… Можете помочь?» — написал он.

Основные матчи турнира серии «Мастерс» в Майами стартуют 18 марта.

Накануне Медведев уступил в финале турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе итальянцу Яннику Синнеру. Противостояние, продолжавшееся 1 час 58 минут, завершилось в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). В ходе матча Синнер выполнил десять подач на вылет и совершил две двойные ошибки.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

