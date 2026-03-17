Не юристы и не экономисты: в России составлен список профессий для технологического лидерства

В правительстве разработали перечень из 300 самых экономически востребованных программ обучения в вузах и колледжах. Об этом рассказал руководитель кабмина Михаил Мишустин. По его словам, в списке указаны «профессии и специальности, которые необходимы для технологического лидерства России». Всего их 500, и среди них 400 научных и 300 «учебных».
О перечне специальностей руководитель кабинета министров рассказал на совещании со своими вице-премьерами.
"По поручению президента утвержден перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах, — сообщил Мишустин.
Премьер уточнил, что в списке есть «и научные специальности». Главное, что все они отвечают задачам достижения технологического лидерства России, и призваны помочь в реализации «соответствующих нацпроектов». Планируется, что именно по этим направлениям обучения и компетенциям будут увеличивать контрольные цифры приема и число бюджетных мест.
Известно, что список формировался в тесном сотрудничестве с Минтруда, где просчитал перспективность разных профессий и направлений обучения до 2032 года. Всего в нем 500 профессий, из них 400 научных, а 300 связанных с обучением в вузах или колледжах.
Как бы ни было, перспективные направления включают искусственный интеллект и машинное обучение, физику пучков заряженных частиц и ускорительную технику, лазерную физику, кристаллографию, электрохимию, вирусологию, интеллектуальные транспортные системы.
А вот чего в новом «перспективном» перечне не найдется, это экономики и юриспруденции. Намедни об избытке специалистов в этих областях и переизбытке обучения на «юристов-экономистов» еще раз высказался министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Глава Минобрнауки напомнил о сокращении 45 тысяч платных мест в вузах (13% от всего платного приема). Он подчеркнул, что урезанию подвергнутся, прежде всего, такие направления как как «экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, реклама и связи с общественностью».
«Треть студентов учатся на экономистов и юристов», — подчеркнул министр. Конкретнее, из 4,5 миллионов студентов в вузах, 1,5 миллиона получают означенные специальности. И «такая диспропорция складывалась десятилетиями». Поэтому-то в Госдуме при поддержке спикера и был принят «первый закон», который позволил государству регулировать платный прием.
Тенденции рынка труда (и сайты для поиска вакансий) такие опасения подтверждают. По состоянию на 2025 год, наиболее востребованы в России такие специальности, как инженерия (промышленность, строительство, авиастроение), IT, вычислительная техника и кибербезопасность. По-прежнему в тренде оказываются медики, логисты, финансовые аналитики и маркетологи.
Что касается поступления в высшую школу, здесь картина немного отличается. Среди направлений, куда велик конкурс среди «золотых голов», олимпиадников и высокобальников, лидируют направления IT и прикладная математика, экономика и математическая аналитика, медицина, фундаментальная наука и образование.
Самыми массовыми для абитуриентов центрами притяжения в прошлую приемную кампанию оказались, все-таки, экономика и управление, информатика и вычислительная техника, машиностроение, горное, нефтегазовое дело и геодезия, клиническая медицина, электро- и теплоэнергетика, техника и технологии строительства и др. Среди креативных специальностей, судя по конкурсу, лидируют по-прежнему дизайн, архитектура, актерское искусство, драматургия и режиссура.