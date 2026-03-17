Эксперт Корнев назвал лучшее время для покупки машины

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев рассказал, в какие месяцы выгоднее всего можно купить автомобиль.
— Цены на рынке, как правило, растут постепенно, поскольку участники рынка стараются сгладить резкие скачки с помощью различных программ поддержки, — отмечает специалист.
Так, самые удачные предложения чаще всего встречаются в январе и феврале. Именно в первые два месяца года автосалоны стараются побыстрее распродать остатки машин прошлого модельного периода. Вдобавок низкий спрос в преддверии новогодних каникул также влияет на стоимость.
Цены начинают подниматься, когда в марте появляются обновленные модели. Однако даже в первый весенний месяц можно найти предложения по хорошей цене.
В летний период традиционно наблюдается затишье продаж и появление скидок, а в декабре дилеры стараются по максимуму выполнить годовые планы.
При планировании покупки он рекомендует учитывать и макроэкономические факторы. Снижение ключевой ставки Центральным банком может сделать условия кредитования более привлекательными, а ежемесячные платежи — ниже, передают «Известия».
Особенной популярностью в России пользуются китайские автобренды. Тем не менее с начала текущего года как минимум девять моделей китайских автомобилей брендов Chery, Bestune, Baic, GAC и Jetour покинули российский рынок.