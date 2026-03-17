Пять участков под новые захоронения выделены в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде утвердили пять новых участков под захоронения. Об этом было сказано на заседании комиссии по городскому хозяйству городской Думы.
По словам директора департамента благоустройства Елены Пеговой, в Нижнем Новгороде насчитывается 41 муниципальное кладбище. Однако свободной земли для новых захоронений остается все меньше, поэтому требуется расширение.
В связи с этим администрация города выделила дополнительные территории. К примеру, уже предоставлен участок под строительство второй очереди «Ново-Стригинского» кладбища (здесь планируют обустроить 20 644 места). Также участки выделят на свободных территориях «Ново-Сормовского», «Сортировочного», в селе Шелокша и на участке № 2 у «Тепличного». На других кладбищах хоронить можно только в родственные или семейные могилы.
На заседании также отметили, что в прошлом году на кладбищах провели масштабные работы. Специалисты занимались инвентаризацией захоронений, вывозили мусор, чистили снег, косили траву и обрабатывали участки от клещей. На кладбищах «Ново-Стригинское» и «Марьина Роща» обустроили 1,7 тысячи квадратных метров межквартальных дорожек. Рабочие отреставрировали 235 погонных метров кирпичного забора на кладбище по улице Пушкина и привели в порядок 24 захоронения Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы.
В планах на этот год установка систем видеонаблюдения на четырех кладбищах: «Ново-Стригинском», «Стригинском», «Ново-Сормовском» и «Коляево-Высоково». Кроме того, уже разработан проект строительства колумбария на 530 ниш для захоронения праха.
