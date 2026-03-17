МАРТ Беларуси нашел ненадлежащую рекламу лекарства, якобы лечащего все вирусы

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установлено распространение ненадлежащей рекламы лекарственного препарата.
Сообщается, что из рекламы следовало, что этот лекарственный препарат «предназначен для лечения и профилактики любого гриппа и любых острых респираторных вирусных инфекций, что не соответствует инструкции лекарственного препарата, согласно которой этот препарат предназначен для лечения и профилактики гриппа только двух видов и трех острых респираторных вирусных инфекций».
В итоге субъекту вынесено предписание об устранении выявленного нарушения законодательства о рекламе. В министерстве обратили внимание, что реклама лекарственных препаратов не должна содержать информацию, которая не соответствует информации, содержащейся в инструкции.
Ранее сообщили, что одно посещение поликлиники белорусами обходится бюджету в 45 рублей.
Еще писали, что происходит с домом в Гомеле через три месяца после взрыва газа и обрушения перекрытий: люди живут в гостинице за госсчет, а по спецзаказу делают около 100 панелей для восстановления.
Прочитайте, что БООР показало редкое животное, замеченное в Беларуси.
Кстати, Минлесхоз предупредил про видеонаблюдение во всех лесах в Беларуси.