Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ Беларуси нашел ненадлежащую рекламу лекарства, якобы лечащего все вирусы

МАРТ выявил ненадлежащую рекламу препарата.

Источник: Комсомольская правда

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установлено распространение ненадлежащей рекламы лекарственного препарата.

Сообщается, что из рекламы следовало, что этот лекарственный препарат «предназначен для лечения и профилактики любого гриппа и любых острых респираторных вирусных инфекций, что не соответствует инструкции лекарственного препарата, согласно которой этот препарат предназначен для лечения и профилактики гриппа только двух видов и трех острых респираторных вирусных инфекций».

В итоге субъекту вынесено предписание об устранении выявленного нарушения законодательства о рекламе. В министерстве обратили внимание, что реклама лекарственных препаратов не должна содержать информацию, которая не соответствует информации, содержащейся в инструкции.

