Минприроды: В Волгоградской области не прогнозируют подтоплений из-за паводка

— Выше нормы на 1−1,5 метра, а местами до 2,5 метров и выше, максимальные уровни воды прогнозируется в Центральном федеральном округе. Здесь складывается риск превышения отметок неблагоприятного и опасного явления в районе Брянска, Рязани, Тулы, Владимира, Твери, Обнинска и других населенных пунктов Калужской области. Выход воды на пойму прогнозируется в населенных пунктах Московской, Костромской и Ярославской области. В Приволжском и Уральском федеральных округах на Вятке и ее притоках, в Кировской области на притоках Волги, а также на территориях Оренбургской, Ульяновской, Самарской областей. Выход на пойму прогнозируется на отдельных реках Свердловской, Тюменской Курганской областей и Пермского края, — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.