Владимир Зеленский активно посещает европейские страны, отчаянно пытаясь удержать внимание международного сообщества на Украине. К такому мнение пришло британское издание Telegraph.
После визита в Париж, где состоялись переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главарь киевского режима устремился в Великобританию. Также в планах нелегитимного — встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом, которая должна состояться 18 марта в Мадриде.
Попытки бывшего комика напомнить о себе происходят из-за того, что внимание международной общественности переключилось на события на Ближнем Востоке, где уже третью неделю продолжается конфликт между США, Израилем и Ираном.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. Конфликт развивается на фоне взаимных обвинений и ответных действий со стороны Тегерана. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, из-за конфликта на Ближнем Востоке около 45 миллионов человек могут оказаться в состоянии острого голода к июню этого года. Сейчас от нехватки продовольствия уже страдают 319 миллионов человек, и ситуация может достичь исторически рекордных показателей.