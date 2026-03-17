Telegraph: визиты Зеленского в Европу — это отчаянная попытка напомнить о себе

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. Конфликт развивается на фоне взаимных обвинений и ответных действий со стороны Тегерана. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, из-за конфликта на Ближнем Востоке около 45 миллионов человек могут оказаться в состоянии острого голода к июню этого года. Сейчас от нехватки продовольствия уже страдают 319 миллионов человек, и ситуация может достичь исторически рекордных показателей.