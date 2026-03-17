Даже врачам не сказала, что жила под пытками: медики осматривали сестру убитого в Черняховске 7-летнего мальчика

По делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске опросили медиков Центральной районной больницы (ЦРБ), принимавших сестру убитого Димы (имя изменено) с переломом плеча. Дала показания и работодатель матери мальчика — она была шокирована, прослушав записи разговоров Анастасии с детьми. Журналист «Клопс» побывал на заседании суда, которое длилось несколько часов.
Медсестра Черняховской ЦРБ рассказала, что в начале января 2025 года к ним привезли девочку, которая, по словам матери, травмировалась несколько дней назад.
«Были двое родителей (мать и отчим — ред.), девочка не промолвила ни слова. Мама сказала, что та несколько дней назад упала с лестницы. Ребёнок не жаловался, хотя была видна деформация плеча, девочка была не эмоциональна — ни звука, ни слёз, ни писка», — пояснила медсестра.
На следствии та же свидетельница рассказывала:
«Я спросила у девочки: “Тебя никто не обижает?” Она ответила: “Нет”.
Я спросила: «Как ты спала всё эти дни?» Она ответила: «Я спала сидя в кровати, болела рука…».
Другая свидетельница работает рентген-лаборантом в Черняховской ЦРБ. Женщина тоже обратила внимание на немногословность пациентки.
"…Меня вызвали в приёмный покой, девочке надо сделать снимочек. Что случилось? Молчит. Болит? Молчит.
Мама моложавая, говорит, что она упала, и только сегодня сказала, что у неё болит ручка.
Снимок делали в одежде — не дотронуться было, плечо — болезненное место. Я шёпотом спросила у неё: «Может, кто толканул?» Молчит. В одном положении сидит, худенькая. Молчаливая, такая, терпеливая! Это дитё, а тут взрослые орут, выворачиваются!" — рассказала женщина.
«Муж душечка, а дети все в отца».
Директор пункта выдачи одного из маркетплейсов, где до ареста работала Анастасия, выступала очень эмоционально и призналась, что до последнего не верила, что такое могло случиться.
"Отношения были рабочие. Хорошие отношения. Настя пришла ко мне в декабре 2024 года и была в этой сфере настолько опытным работником, что даже помогала. Потом через два месяца, сказала, что будет уходить.
Мол, муж душка, а дети сволочи, сами себе увечья наносят и в массы это несут", — рассказала свидетельница.
Женщина вспоминала, что в последний день работы Анастасии, принесла зарплату и уговаривала её остаться. Это был единственный откровенный разговор женщин.
«Она сказала, что проблемы дома у неё, ещё проблемы со здоровьем сына, он часто болеет, надо сидеть с ним. Начала рассказывать, что отчим заботится, всё старается, всё делает — он “душечка” — мне слово запомнилось. А они [дети] вот все в отца…».
Свидетельница отметила, что работница трудилась по графику «два через два», всегда приходила на полчаса, а то и на час раньше.
"Она со мной очень хорошо общалась, корректно. А личные разговоры на камерах приходилось перематывать — я не могла это слушать [разговоры Анастасии с детьми].
Я поначалу думала, что речь идёт о каком-то пенсионере: упал, об кровать ударился…
И дети не приходили на работу к ней, хотя у других менеджеров бегали. Сожитель приходил, странно себя вёл — на корточки садился, или они уходили в помещение, где нет камер".
Свидетельница говорит, что в последний день Анастасия не покинула рабочее место — доработала всю смену. Хотя это было в день убийства Димы.
«…Она была нервная и постоянно смотрела в телефон. Говорила: “Вот и сейчас он валяется на полу и вставать не хочет…
А потом я узнала, что пропал мальчик, я ей писала, она мне не отвечала.
И после этого я уже просмотрела камеры… «Не давай ему воды, сейчас Серёжа приедет, вставай, ты получишь», что-то он должен был сделать за стакан воды. Я винила себя, что раньше всё это не переслушивала", — констатировала женщина.
Выслушав показания бывшей работодательницы, фигурантка уголовного дела заявила: «Я не называла детей сволочами».
Свидетельница ответила: «Не только сволочами. Можно видео посмотреть».
Трагедия произошла 2 февраля 2025 года в Черняховске. В этот день ребёнка объявили в розыск, а через два дня мать и отчим признались в его убийстве. Уголовное дело в отношении двоих фигурантов рассматривает Калининградский областной суд. 16 марта также допросили биологического отца Светы и Димы, а также педагогов. Судья озвучил пояснения самого ребёнка, которые он давал в полиции после побоев. Подробности в материалах «Клопс».