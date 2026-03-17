У самогонщика из Уфы изъяли алкоголя на два миллиона рублей: скоро мужчина предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении уфимца, ему вменяют производство, хранение и перевозку спиртосодержащей продукции без лицензии в особо крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, с марта по август 2024 года фигурант изготавливал алкоголь для продажи. Продукцию он хранил у себя дома в поселке Нагаево, в гараже и в арендованном боксе.
Нелегальную деятельность пресекли правоохранители. Из оборота изъяли спиртосодержащую жидкость стоимостью более 2,1 миллиона рублей. Материалы возбужденного против мужчины уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд Уфы.
