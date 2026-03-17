

На ремонт тротуара возле гостиницы «Калининград» выделили 15,6 млн рублей

Работы проведут на Ленинском проспекте.

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта тротуара в центре города. На работы выделили 15,6 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале администрации.

Победителю торгов предстоит отремонтировать тротуар на Ленинском проспекте от гостиницы «Калининград» до дома № 63. На участке также обустроят велодорожку. Работы необходимо выполнить в течение 175 дней.

Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 26 тротуаров.